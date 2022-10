En defensa del reggaeton Justin Quiles responde a Aleks Syntek: "lo hace para llamar la atención"

Tijuana, Baja California.- El cantante del género urbano, Justin Quiles se presentó en el Tecate Península y fue cuestionado sobre su opinión ante la declaración del músico Aleks Syntek al pedir multas para lugares que pusieran música de reggaeton.

"Todo el mundo tiene derecho a su opinión, a mí no me molesta, él puede decir lo que él quiera, es algo que nadie puede controlar, es un movimiento muy grande que está sucediendo y no estoy diciendo que no tenga razón en algunas cosas que él dice, hay música que es un poco", respondió.

Para los gustos, los colores, no sé, a lo mejor también lo hace para llamar la atención [...]yo creo que le está gustando"

declaró el reggaetonero.

Syntek había dicho en una entrevista para Podcast Auténtico de Pedro Nieto :"Si los reggaetoneros quieren seguir diciendo groserías en todas sus canciones es cosa de ellos. Cuando yo hablo de regulación es cuando tú llegas a un restaurante a las 10 de la mañana donde haya abuelos, papás, niños y está el perreo intenso a todo volumen, porque la ponen los meseros, los dueños no se fijan que los meseros son los que ponen música".