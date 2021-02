En bikini y muy feliz: Así vive Kim Kardashian su vida de soltera

ESTADOS UNIDOS.- Kim Kardashian parece estar disfrutando de su vida de soltera después de solicitar el divorcio de su esposo, Kanye West, tras casi 7 años de matrimonio.

Esta mañana, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" publicó una fotografía en Instagram mostrando uno de sus bikinis favoritos simplemente con la leyenda "buenos días" mientras se estiraba con un amanecer de fondo.

La publicación llega después de que Kim, de 40 años, fuera vista esta semana en su primera gran noche como soltera, divirtiéndose con su hermana Kourtney Kardashian, La La Anthony y Jonathan Cheban.

Disfrutó de una noche de chicas lejos de sus problemas, luego de que se viralizara la noticia de que había solicitado el divorcio de su esposo, con quien se casó en mayo de 2014.

Se dice que la pareja, que son padres de North, de 7 años, Saint, de 5, Chicago, de 3 y Psalm de 21 meses, llegaron a sus conclusiones de manera amistosa y "rápida", según los informes del fin de semana.

Buscan dividir la custodia física y legal de sus 4 cuatro hijos al 50/50. Si bien, según los informes, vale $780 millones en octubre, Kanye superó su fortuna a finales del 2020 y ahora cuenta con en $1.3 mil millones.

Antes de la salida nocturna de Kim, Kanye fue visto sin su anillo por primera vez desde que el divorcio se hizo público vistiendo un chándal azul brillante cuando pasó por la Academia Cristiana Yeezy, el lunes por la tarde.

Mientras tanto, un informe del miércoles de People afirmó que Kim y Kanye tienen una 'visión diferente del mundo', y agregó: "Lo que quieren en la vida y para los niños no siempre coinciden. Kim siempre apoyará a Kanye y sus causas y lo alentará con sus hijos, pero su futuro con el trabajo, la familia y la vida en general depende estrictamente de ella. Ella lo hace posible".

Sin embargo, recientemente se afirmó que Kanye intentó vender algunas de las joyas que le había comprado a Kim, pocos días antes de que ella solicitara el divorcio. Se dice que el rapero, de 43 años, visitó a dos joyeros para obtener cotizaciones de los artículos que estaba considerando vender.

"Aunque nunca terminó vendiendo las joyas, estaba hablando de que no quería que le recordaran el pasado". La fuente agregó que Kanye "realmente quería estar juntos, pero ya ha terminado". Durante su matrimonio, el cantante gastó millones en la construcción de la colección de joyas de Kim.

Según los informes, la tensión comenzó en julio cuando Kanye decidió postularse para presidente de los Estados Unidos y dio revelaciones íntimas sobre Kim, al mismo tiempo que llamó a la madre de Kim, Kris Jenner, 'Kris Jong Un'.

Una fuente le dijo a la revista People el viernes que el rapero ahora está 'resignado a la realidad' por la solicitud de divorcio, y agregó que 'fue un día sombrío para él'.

"Es lo más amigable posible, pero amigable no significa alegre o ideal", dijo una fuente a la publicación. "Solo significa que están siendo adultos sobre todo '.

La gente también informó que Kim está "lista para seguir adelante" del drama del divorcio. Está triste, pero lista para seguir adelante.