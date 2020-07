En "El amarre" la violencia de género es parte del terror

La violencia de género por si sola es una historia de terror y si a eso se agrega un fantasma, las cosas pueden salirse de control aún más como en "El amarre".

El filme, ahora en posproducción, lleva en los protagónicos a Sofia Espinosa ("Gloria") y Vadhir Derbez ("El tamaño si importa"), esperando fecha de salida.

El título del filme proviene del acto de magia que presuntamente hace que una persona se enamore de otra.

La realizadora argentina Tamae Garateguy (She wolf) también elegió a Ana Lucía Robleda como parte del elenco.

"Hago a la chica que tiene toda la relación amorosa, pero está todo lo demás; la directora tomó una visión donde está la violencia de género, pero el género es terror, está el fantasma y lo que hace del terror, terror, pero tiene un discurso que va más adentro y eso es lo interesante", indica Espinosa.

"Es un género que no había hecho, de pronto era tener la cámara cerca y pensar que no debía controlar más los gestos para no exagerar, pero la directora me decía que no me preocupara, que ella cuidaba", recuerda la también actriz de La niña en la piedra y Los crímenes del Mar del Norte.

Sofia estrenará este fin de semana en Amazon Prime Video la serie "El candidato", en la cual interpreta a una chica que es utilizada por la CIA en su lucha contra el narco en México.

James Purefoy ("ROMA"), José María de Tavira ("Perdida") y Joaquín Cosío ("El infierno"), encabezan el reparto de la producción.

"No llega a ser una agente encubierta, pero entra a esa cosa sin quererlo, cuando lleva una vida bastante normal, pero está necesitada de lana, y entonces no tiene opción para no entrar a ese caos", considera.