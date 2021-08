Empodera Helena Haro a mujeres desde la tv

Ciudad de México.- "Eso sí me inhibe a la hora de expresarme y ser como yo soy", mencionó la artista Helena Haro, al indicar que cuando camina por la calle, constantemente siente miradas lascivas por su manera de vestirse, algo que espera que cambie.



"Espero que haya un poquito más de igualdad como con los hombres: tener una vida sexual más variada o poder salir sola por la noche, pero aún falta mucho por hacer", indica.

La intérprete, que creció en España desde los cinco años, comenta que afortunadamente nunca ha vivido un ataque físico, pero enfatiza que no acepta esos pensamientos machistas, en donde a la mujer se le sexualiza por lo que viste y se le considera dependiente.



"Afortunadamente nunca me ha pasado nada grave, pero sí que noto muchas miradas, entonces eso sí me inhibe, me fastidia porque yo no crecí así, yo crecí más libre, en Europa sí es más igualitario, más independiente la mujer. Es muy importante que las mujeres se hagan independientes con los estudios, con el trabajo y no tener la necesidad de estar en pareja si no quieren", enfatiza.

El juego de las llaves



Este tipo de empoderamiento considera que es el que muestra la serie "El juego de las llaves", en la que los personajes se aventuran en relaciones swinger.



"Creo que esta serie puede ayudar a las mujeres a creer en su poder, en su liberación sexual y realmente me agrada mucho ser parte de este proyecto para ver si ayudamos a alguien".



La segunda entrega llega el 16 de septiembre a Amazon Prime y en unos meses más se grabará la tercera temporada.