Emotivo video comparte Chiquis de su niñez

La cantante Chiquis Rivera compartió un emotivo video de su niñez en celebración al Día del Niño este 30 de abril.

El video lo subió a su cuenta oficial en Youtube y que ya suma más de 10 mil reproducciones. Al fondo hay una canción interpretada por ella llamada "Martes es muy lejos" pero en versión "Día del Niño".

Al finalizar la reproducción escribió el siguiente mensaje: "Mi corazón sigue siendo igual de grande como cuando era niña".

Mientras que en su cuenta en Instagram invitó a sus seguidores a ver el video con esta hermosa dedicatoria: "Feliz día del Niño. Nunca olviden su niñez ni dejen de soñar, La vida es hermosa. Aquí les dejo un video de fotos de mi niñez. pueden ver el video completo en mi canal de @youtube (ChiquisOnline)".

Sus seguidores le compartieron muchas dedicatorias: "Siempre vas a ser la niña de mi corazón Te amo muchisisimo mi preciosa", "Una niña hermosa.. que amoooo Dios te siga bendiciendo" "Aweee always been beautiful since day 1".