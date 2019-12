Emociona a Itatí Cantoral desnudo de Sebatián Rulli. ¡Cuidado Angelique!

Itatí Cantoral platicó de diversos temas con los reporteros que la abordaron en el aeropuerto de la ciudad de México, siendo uno de ellos su gusto por Sebastián Rulli.

A pesar de ir acompañada por su hija menor, la actriz no ocultó que su colega argentino le atrae físicamente, y al escuchar su nombre expresó: “Ay está guapérrimo el Sebastián Rulli”.

Posteriormente, Itatí fue cuestionada sobre si ya había visto las recientes fotos al desnudo que Rulli colocó en Instagram con la finalidad de crear conciencia social, a lo que contestó:

“No, María por qué no me pones al tanto de todos los chismes eh, está muy mal María Itatí, ahorita me pongo yo al tanto, qué tengo que ver… ¡Ay, no me lo voy a perder!”.

Cambiando de tema, Itatí Cantoral también habló de los problemas que han tenido los hijos de José José tras la muerte del cantante, y al hablar de las reacciones que tuvo Sara Sosa con sus hermanos mayores, Itatí contestó: “¡Ay no!, Dios mío, ¡maldita lisiada!, en Soraya, nombre, Soraya se quedó (corta)… ni pensar en eso”.