Emmanuel confesó haber crecido en una familia de once hermanos

CIUDAD DE MÉXICO.- A sus casi 45 años de trayectoria, Emmanuel se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina de todos los tiempos y su carrera como cantante ah sido de las más impecables en el mundo del espectáculo.

Rara vez se ha visto en escándalos y ha vendido más de 35 millones de discos en todo el mundo, pero para llegar a la cima, el cantante tuvo que esforzarse y luchar por sus sueños, aprovechando las oportunidades que le ofreció la vida, a pesar de venir de una familia numerosa.

En el programa de YouTube de Yordi Rosado, el intérprete de “La Chica de Humo” confesó que viene de una familia compuesta por once hermanos, siendo él de los más pequeños, en donde una de las reglas básicas fue que tenía que compartir con los demás.

Aprendes a que no hay egoísmo, porque al que es egoísta lo sacan de la casa, osea, los hermanos. Una bicicleta es para todos, una bicicleta es para todos… todo compartíamos y todos dormíamos juntos”, dijo.

Emmanuel recordó cuando él y dos de sus hermanos juntaban dos camas para dormir juntos, ya que les gustaba mucho platicar, desvelarse y compartir momentos inolvidables con ellos.

Agregó que es el tercero de cinco hombres y rara vez había discusiones entre ellos, ya que todos se destacaban en alguna actividad, como en la natación, futbol y canto, además de ser aplicados en la escuela porque eran muy inteligentes, excepto él, que que lo único que le interesaba era cantar.

“No (no era aplicado), todo el día estaba cantando y soñando, y creando, y pintaba… yo no sé qué me pasaba, mano, entonces cuando: ‘Haber niño, el verbo haber’, y la respuesta fue: ‘Dos por uno, dos; dos por dos, cuatro; dos por tres, seis…’, entonces creyeron que me estaba burlando y me pusieron castigado”, reveló.



Se quedó huérfano a temprana edad

El intérprete de “Toda la Vida” indicó que cuando tenía 8 años de edad, su madre falleció a causa de un cáncer de pulmón, por lo que prácticamente fue criado por sus hermanas y lo forjaron como el hombre que hasta ahora ha sido.

Platicó que ocho meses antes su mamá había dado luz a su hermanita y cuando ingresó al hospital, tanto él como sus hermanos más pequeños creían que su mamá tendría otro bebé, pero al ver a sus hermanas vestidas de luto, supo que su mamá había fallecido, situación que hasta el momento jamás olvida.

Lo que sí me acuerdo es que iba al hospital a ver a mi mamá y la veía cada vez muy delgadita. Mi mamá cantaba muy bien. En diciembre se levantó a cantarles a todos los enfermos con cáncer, porque ella estaba en oncología y le iba a cantar a los enfermos. Ella cantaba precioso”, externó.

El cantante destacó que la muerte de su madre fue el primer golpe fuerte que recibió en la vida y aunque tuvo siempre el amor de sus tías y sus hermanas, el amor que le daba su madre es incomparable.