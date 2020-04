Emma Watson dice que las relaciones de parejas "requieren más comunicación y consentimiento"

Emma Watson comentó este martes en Teen Vogue que las relaciones sentimentales necesitan diálogo y conversación entre las dos personas.

Además aseguró que no pueden ser algo "fácil".



"Creo que las relaciones que no siguen necesariamente los modelos tradicionales requieren más comunicación y consentimiento"

Destacó que se necesita una conversación de verdad y un acuerdo sobre delegar tareas, trabajo y responsabilidad en la pareja.

Teen Vogue publicó hoy una larga conversación entre Emma Watson y Valerie Hudson, una de las autoras del libro "Sex and World Peace".Watson también se refirió a una comentada entrevista, que publicó Vogue el pasado noviembre, en la que la actriz se mostró feliz por estar soltera y dijo que su estado era "self-partnered" (emparejada consigo misma)."Hablé (en la entrevista) de cómo, en la antesala de los 30 sentí esta increíble y repentina ansiedad y presión de que tenía que estar casada, ser madre o mudarme a una casa. Y no había una palabra para ese tipo de mensaje subliminal, ansiedad y presión que sentí que se desarrollaba (en mí), no la podía nombrar y usé la palabra 'self-partnered'", recordó."Para mí no se trataba de acuñar una palabra: era más que necesitaba crear una definición de algo para lo que sentía que no había lenguaje. ¡Y fue muy interesante porque realmente irritó a algunas personas! Era menos por mí diciendo eso como por lo que significa: esa idea de que necesitamos reclamar lenguaje y espacio para expresarnos", agregó.