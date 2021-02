Emma Watson NO se retira de la actuación, afirman

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que el pasado se diera la notica de que Emma Watson se retiraría de la actuación, los fanáticos de la estrella revolucionaron las redes sociales pidiendo que la actriz desistiera de su decisión, pero la noticia la han desmentido.

El portal Celebrity Land destacó que el rumor de que la estrella de Harry Potter renunciaría inició por una nota que publicó el diario británico The Correo que publicó un artículo el pasado 20 de febrero afirmando que Watson se estaba alejando de la actuación pasar más tiempo con su novio.

El medio habría afirmado que el agente de la intérprete había dicho que estaba “inactiva”, y una fuente agregó que Emma estaba intentando formar una familia con su novio León Robinton.

“Emma ha pasado a la clandestinidad, se está asentando con León. Están escondidos. Tal vez ella quiera una familia”, declaró al medio.

Supuestamente la pareja había vivido en Ibiza por un tiempo antes de mudarse a Los Ángeles, pero la intérprete de “La Bella y la Bestia” no tenía planes de volver a actuar.



No fue así

El jueves pasado el equipo de la actriz, de 30 años de edad, emitió un comunicado para aclarar los rumores sobre el supuesto abandono de la actuación por parte de Watson.

“Las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas, pero su carrera no lo está”, aseguró, Jason Weinberg, manejador de Watson.

Celebrity Land destacó que los perfiles de las redes sociales de quien le diera vida a “Hermione Granger”, todavía son visibles, pero no se han actualizado en varios meses, ya que en Instagram publicó por última vez en junio de 2020 y no ha publicado en Twitter desde agosto de ese mismo año.

Para los internautas y seguidores de la actriz fue difícil creer que ésta se retiraría de los escenarios, ya que en los últimos años ha realizado varios proyectos y también había manifestado tener planes a futuro con algunos proyectos, sobre todo, detrás de escena.

“Si la gente nota un nuevo silencio de mi parte, ¡no significa que ya no estoy allí o que no me importa! Simplemente haré mi trabajo de una manera diferente (¡menos alfombras rojas y más reuniones de conferencias!)”, declaró Watson a un medio de comunicación, por lo que el rumor queda desacreditado.