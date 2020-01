Emma Coronel disfruta de la nieve, mientras “El Chapo” cumple su cadena perpetua

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada vez que Emma Coronel, esposa de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, publica algo se hace noticia y se vuelve viral.

Recientemente, a la ex reina de belleza se le vio posando tranquilamente en la nieve.

En una fotografía publicada en la cuenta de Instagram “therealemmacoronel“ se observa a la guapa mujer en pose coqueta bien abrigada por el clima gélido.

No se sabe donde se tomó la imagen, pero en Internet ya se ha vuelto tema de conversación.

Recientemente Emma Coronel debutó en la televisión en el reality Cartel Crew, donde personas que estuvieron relacionadas con el mundo del narcotráfico narran sus experiencias.

VH1 anunció que Emma, de 30 años, participaría con ellos en el programa, lo que desató miles de críticas.

En un breve spot, se pudo ver a la mujer con un vestido blanco y gafas de Sol, sobre un lujoso yate en Miami.

En el programa que tuvo una duración cercana a los 40 minutos, Coronel lamentó que la gente la juzgue sin conocerla, porque al final es una mujer normal como todas.

A veces quieres hacer lo que ves que hacen todos a tu alrededor. Yo me considero una mujer normal y me pasa mucho que las personas me juzgan sin conocerme y muchos empiezan a atacarte y entonces dices no puedo hacer esto".