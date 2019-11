Eminem: ¿Apoya a Chris Brown de haber golpeado a Rihanna?

ESTADOS UNIDOS.- Eminem está siendo noticia luego de que supuestamente realizara una canción en la que apoya a Chris Brown por haber golpeado a Rihanna. El tema inedito se habría filtrado esta semana.

Según información de Insider, un usuario de Reddit publicó un fragmento de siete segundos de una canción que Eminem había grabado en 2009 con el rapero B.o.B.

"Por supuesto que me pongo del lado de Chris Brown, yo también la golpearía", escucha decir a Eminem en referencia a Chris agrediendo a Rihanna durante una discusión en su automóvil después de una fiesta previa a los Grammy el 8 de febrero de 2009.

Recordemos que Chris fue arrestado y finalmente se declaró culpable de agresión grave y fue sentenciado a servicio comunitario y obligatorio. Clases de manejo de la ira, así como libertad condicional y una orden de restricción contra Rihanna.

Se dice que Eminem tenía la intención de usar la canción inédita para su álbum de 2009 Relapse, pero B.o.B finalmente la lanzó en 2011 bajo el título It Gets Worse. En esta versión, el verso de Eminem no incluye ninguna mención de Chris o Rihanna, pero apunta a las estrellas de Hollywood Angelina Jolie y Dakota Fanning, así como a la cantante Natasha Bedingfield.

In the snippet, Marshall Mathers can be heard saying “Of course I side with Chris Brown,—I’d beat a b***h down, too.” pic.twitter.com/cG1NKlp1KU — The Pop Hub (@ThePopHub) November 4, 2019

El audio ha sorprendido a los fanáticos del rapero, ya que se sabe que Eminem y Rihanna tienen una amistad cercana. Han colaborado en la música varias veces en el pasado, incluido el éxito monstruoso de 2010 Love The Way You Lie, The Monster and Numb de 2013 en 2012. Rihanna y Eminem incluso se embarcaron en The Monster Tour juntos, que contó con seis espectáculos en Norteamérica en 2014 y recaudó aproximadamente $36.4 millones de dólares.

En una entrevista de 2010 con MTV News, Rihanna habló sobre su relación con Eminem y admitió que estaba sorprendida de que quisiera trabajar con ella en Love The Way You Lie.

"Eso es lo primero que pensé. Yo estaba como, "¿Qué? ¿Eminem quiere hacer una canción con un artista pop? ¿Conmigo? Porque, ya sabes, él siempre rapea y habla sobre artistas pop y artistas femeninas pop. ‘Así que fue más un shock para mí que otra cosa, y ese fue el primer pensamiento. El segundo pensamiento fue: "Por supuesto que haré una canción con Eminem". Eso es algo que no ocurre todos los días. Y luego, en tercer lugar, escuché la canción y me encantó”.