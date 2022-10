Emily Ratajkowski habla por primera vez sobre su divorcio con Sebastián Bear-McClard

Emily Ratajkowski confirmó su oficial separación de Sebastian Bear-McClard, después de las múltiples infidelidades por parte del actor. La modelo concedió una entrevista a Harper’s Bazaar y habló de lo que está pasando tras el divorcio.

"Siento todas las emociones. Siento enojo, tristeza. Siento emoción, siento alegría, ligereza. Cada día es diferente", admitió la modelo. “Lo único bueno que sé es que siento todas estas cosas, lo cual me gusta porque me hace creer que estaré bien”, declaró.

La modelo y el actor se casaron en 2018, dos semanas después de haber hecho oficial su relación. Meses después de eso se rumoró de las infidelidades por parte de su esposo. A pesar de todo Ratajkowski decidió confiar en él en ese momento.

Ahora y tras la decepción, decidió abrirse en la entrevista y comentó que quiere volver a sentirse como antes. “Necesito tiempo”, insistió.

Después de haber sido fotografiada besándose con el DJ Orazio Rispo en una cena romántica, admito que para ella fue un poco extraño al principio.

“Fue difícil para mí tener una cita con alguien y pensar en cuánto me gustaba o no. Habría estado pensando en cómo me percibían, qué significaba, qué querían de mí, qué significaba sobre mi autoestima”, reflexionó.