Emilio Osorio no quiere hablar de Gonzalo “N"

CIUDAD DE MÉXICO.- Gonzalo “N” perdió su papel en la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” luego de ser denunciado por ser cómplice de Eduardo “N” para violar a la actriz Daniela Berriel.

El actor daba vida a “Mariano Rueda Torres”, el hermano de la protagonista “Regina” (interpretada por Eva Cedeño). Siendo un rol relevante para la historia, Juan Osorio busca un reemplazo para Gonzalo “N” para reanudar las grabaciones en las que aparecía su personaje.

Por este motivo, algunos integrantes del elenco de esta producción de Televisa han sido cuestionados sobre la situación de Gonzalo, entre ellos, Emilio Osorio, quien en la ficción fuera otro hermano de “Mariano Rueda”.

Sin embargo, el también hijo de Juan Osorio no quiso dar una opinión cuando fue abordado pro los medios sobre este tema.

Sin tener una postura a favor o en contra del acusado, el joven actor dijo que no quería entrometerse en este asunto.

Yo creo que nadie que no haya estado en la situación puede opinar. Todas las opiniones de las personas que no estuvieron ahí son inválidas, porque al fin y al cabo es una situación que no nos corresponde a ninguno", dijo Emilio.

"Son cambios y cosas que pasan, son situaciones de la vida y no me meto mucho porque es un tema muy delicado. La verdad no me gusta entrometerme en cosas que no tienen nada que ver conmigo", continuó.

Lejos de eso, prefirió abundar sobre cómo van las grabaciones de “¿Qué le pasa a mi familia?”, luego del escándalo de Gonzalo.

"Con lo que concierne al proyecto, muy emocionados por ver qué va a pasar. Sinceramente cuando hay una buena vibra entre la producción y entre los actores, lo único que se espera es que todo siga así y todo sigue así. Bendito Dios estamos felices y seguimos dándole con todo", agregó.

Sobre quién reemplazará a Gonzalo, Emilio dijo no saber aún quién será el actor elegido, pero confía en que su padre Juan Osorio tome una buena decisión.

"¿Cómo voy a saber, brother? Pregúntale a mi jefe que está allá atrás. No tengo ni idea, pero confiamos en nuestros jefes, la empresa, el proyecto y en la historia, que es lo principal", finalizó.

Juan Osorio dio a conocer que este lunes revelará por fin al actor elegido para encarnar a “Mariano Rueda Torres”. Mientras tanto, Gonzalo ya cuenta con una orden de aprehensión en su contra.