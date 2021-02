Emilio Osorio niega exempleada haya robado a su gato como afirma Niurka: "Era de ella"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días la vedette cubana Niurka Marcos se enfrascó en una pelea de declaraciones en contra de su extrabajadora, María Inés. Ahora es Emilio Osorio quien busca poner fin a los conflictos que se presentaron entre su madre y la mujer que trabajó con la familia durante 15 años.

El hijo de la actriz compartió en entrevista con el reportero Edén Dorantes que a él no le gusta meterse en la polémica porque finalmente son “reacciones” que tiene la gente mayor y él como un joven aún no puede tomar partido en medio de este tipo de problemáticas que no le conciernen del todo.

“Son cosas que pasan, esas cosas pasan a su manera. Yo soy una persona que en cuanto a esos aspectos es mejor retirarte y dejarlos ahí. Yo apoyo a mi madre totalmente, la persona esta estuvo con nosotros muchísimo tiempo y la llegué a querer muchísimo”, expresó de manera ecuánime Emilio Osorio.

La empleada doméstica no robó a la mascota

El chico que aparece en “¿Qué le pasa a mi familia?” comentó que quizá fue un inconveniente o una molestia la que generó que María Inés diera estas polémicas declaraciones al programa “Chisme No Like”; sin embargo, él prefiere no dar más de qué hablar.

Por otra parte, el hijo de Juan Osorio también aclaró una de las acusaciones por las que señalaron a la empleada doméstica, pues presuntamente esta se habría robado a la mascota de la familia, un gato de nombre “Run-run”; al respecto, Emilio dio a conocer un importante dato.

“¡La gatita! Ah, esa siempre fue de ella. La verdad yo no sé cuidar animales, no sé cuidar mascotas. Por eso nunca lo hemos tenido. Nunca he sabido cuidar mascotas, se me murieron dos conejitos de chiquito y lloré mucho”, expresó Emilio Osorio, quien compartió que María Inés no secuestró al gato de la familia.

Lo que sí compartió Emilio fue el hecho de que la empleada doméstica sí pidió una cantidad importante de dinero que por el momento “no recuerda”; pero sí se mostró muy comprensivo al asumir que cada persona tiene necesidades diferentes y desconoce la razón por la que ella les solicitó esta cantidad.