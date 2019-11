Emilia Clarke fue presionada para hacer desnudos en 'Game Of Thrones'

ESTADOS UNIDOS.- Emilia Clarke reveló que la presionaron para que hiciera escenas de desnudos en "Game of Thrones". Ahora, con más experiencia en la industria, la actriz da a conocer a los productores sus limites.

Clarke estuvo de invitada en un episodio reciente del podcast "Armchair Expert" de Dax Shepard, en donde contó su experiencia.

"Soy mucho más inteligente con lo que me siento cómodo y con lo que estoy de acuerdo". "He tenido peleas en el set antes en las que dije: 'No, la sábana se queda arriba' y dicen: 'No quieres decepcionar a tus fanáticos de' Juego de Tronos '. Y estoy como 'F – tú'. Siento que he visto suficiente ahora para saber lo que realmente se necesita”, menciona.

Clarke recordó haber filmado escenas íntimas en el set de "Game of Thrones", revelando que las escenas de desnudos le parecían "aterradoras". Explicó cómo su ex coestrella Jason Momoa actuó como su mentor durante el rodaje de la Temporada 1.

"Solo ahora me doy cuenta de lo afortunada que fui con eso, porque eso pudo haber sido de muchas, muchas, muchas maneras diferentes. Debido a que Jason tenía experiencia, había hecho un montón de cosas antes de llegar a esto, dijo: 'Cariño, así es como debe ser y así es como no debe ser, y me aseguraré así son las cosas '', dijo Clarke, y agregó que Momoa siempre se aseguraba de que ella recibiera una bata tras las escenas. “Era muy amable y considerado y se preocupaba por mí como ser humano. Él me cuidó, realmente lo hizo. En un entorno donde no sabía que necesitaba que me cuidaran”, asegura.

Con la guía de Momoa, Emilia se sintió cómoda solicitando menos desnudos después de la temporada 1.

