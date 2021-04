Emerald Fennell y Chloé Zhao hacen historia por nominaciones en la edición 93 de los premios Oscar

CIUDAD DE MÉXICO. – Después de 90 años y por primera vez en la historia, dos mujeres han sido nominadas en la categoría de mejor director para los reconocidos Premios Oscar, la actriz británica Emerald Fennell y Chloé Zhao, de descendencia china-estadounidense, ambas reconocidas como grandes directoras de cine.



Emerald Fennell es una actriz, autora, guionista, productora y directora originaria de Londres, Inglaterra. Como interpreté ha ganado popularidad por su aparición en películas de época como “Albert Nobbs” (2011), “Anna Karenina” (2012) y “The Danish Girl” (2015).

Además, ha recibido reconocimiento mundial por su actuación reciente de “Camilla Shand” en la tercera temporada de la serie dramática de Netflix “The Crown”.



También se ha desempeñado como escritora y directora, ya que en 2013 publicó su primera novela titulada “Riverton Hall, una fantasía para niños”, y una secuela un año más tarde, llamada “The Creeper”.



En 2015 reveló su primer libro de terror para adultos “Monsters” y tiempo después fue contratada por Phoebe Waller-Bridge para ser la escritora principal en la segunda temporada de la serie “Killing Eve”. Para este proyecto escribió seis capítulos y fue nominada a un Emmy como Mejor Escritora de una Serie Dramática.



La también actriz ganó popularidad recientemente al escribir y dirigir la exitosa película “Promising Young Woman”. Esta película está nominada en 5 categorías y aunque no ganó ningún premio en los Globos de Oro sí obtuvo dos reconocimientos en los Spirit.



“Es realmente increíble tener la nominación una vez en la vida”, comentó Fennell, a lo que agregó su opinión sobre encontrarse nominada al lado de otra directora mujer.



Chloé es tan increíble y esa película (Nomadland) es tan espectacular, así que estar nominada junto a ella y todos los demás en esa categoría es completamente maravilloso. Pero también hubo muchas directoras este año que hicieron películas tan hermosas, brillantes, desafiantes y diferentes. Y me siento honrada de poder conocer y hablar con todas las mujeres a lo largo de este viaje”, expresó para THR.



Chloé Zhao, originaria de Pekín, China, es una directora que se dio a conocer por dirigir la película Nomadland, trabajo que la hizo ganadora de un Globo de Oro a mejor dirección.



El proyecto también obtuvo cuatro premios en los Spirit, los cuales fueron entregados en una gala virtual, entre los que se encontraban: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Montaje y Mejor Fotografía.



A pesar de nacer en Pekín, la directora pasó su adolescencia en Brighton, Reino Unido. Estudió Ciencias Políticas en Mount Holyoke College y después cursó un programa de dirección de cine en la Universidad de Nueva York.



Ha trabajado en películas como “Songs My Brothers Taught Me” (2015), “The Rider” (2017), “Nomadland” (2020) y la próxima película estadounidense “Eternals” (2021).



El camino de premiaciones para la directora la ha convertido en una de las favoritas para la gala, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril a punto de las 19:00 Horas (Tiempo México).