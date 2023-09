Ely sigue dando Guerra

Tijuana BC.- Tres décadas después subir al escenario sigue representando un reto para Ely Guerra.

“Hay una condición en el escenario, al menos en mi caso, soy sumamente nerviosa”, dijo, “El simple hecho de sentirme segura físicamente, provoca que pueda ser creativa”.

La cantautora de 51 años que pareció esconderse durante la pandemia, que poco circula en redes sociales, que cuenta con 422 mil oyentes mensuales en Spotify, sale de gira para recuperar aquello que la contingencia por Covid mermó.

El simple hecho de saber que podemos continuar haciendo la música, que podemos continuar realizando nuestro trabajo, utilizando nuestra voz como un medio, en tiempos donde ya llegaron nuevas generaciones con nuevas propuestas es importante salir”

Puntualizó la intérprete de “Júrame”.

Fluir en la diversidad

Sencilla, como siempre lo ha sido en su trato, acompañada de Benito, su perro, dijo en entrevista vía Zoom que le gusta fluir en la diversidad, por lo que no le asusta nada de las nuevas generaciones.

“Me gusta fluir en la creencia de que no sabemos todo y de que es increíble seguir aprendiendo y que de alguna u otra forma somos generacionales, y me siento involucrada”, detalló.

Y es que Guerra defendió su música desde un inicio, se hizo independiente, se valió por sí misma, y por sus propios medios, literal, para abrir camino para lo que le siguen.

“Me siento parte de su ADN, por mi lucha por lo que hice, es un orgullo, ver y sentir que vamos hombro a hombro luchando pasando una estafeta, y que por favor la aprovechen”, recalcó.

Amor por las letras

Más allá de la escritura para música, el género de la literatura desde su trinchera también es otro espacio que le gusta.

“El mundo de la literatura desde la editorial, no me convenció, no lo comprendí y para hacer lo que quiero hacer, logramos establecer nuestra propia editora literaria, estoy en esa búsqueda de la prosa y la música (para) explicar el mundo imaginario que hay en mi cabeza”, detalló.

Con ello, la intérprete de “Ojos claros, labios rosas”, planea extender sus pensamientos más allá de 3 o 4 minutos que dura una canción.

Camaleónica

Con seis discos de estudio, un Grammy por “Hombre invisible”, Ely Guerra siempre ha tenido tintes camaleónicos, muchos de ellos se le vio a través de su look.

“El físico es lo que tenemos para conectar con el mundo y ser creativos, yo dependo de mi físico, pasado los cincuenta dije ya no puedo andar a rapa, ni afro.

“Pero me fascinó haber pasado por todas esas etapas donde el afro era para mi, mmm, me sentía sensual, voluptuosa, estaba en mis treintas, era la traducción de esas emociones, era un momento erótico en mi vida, y el afro lo definió”, recordó.

Aromas de guerra

Para sobrevivir como muchos en la pandemia, Guerra le dio rienda suelta a su empresa Homey Company de fragancias naturales, un emprendimiento que le relaja y que le dio para sobrellevar la época.

De gira

Para la celebración de sus 30 años de trayectoria, Guerra llega a San Diego con un set acústico de sus mejores rolas, el 23 de septiembre en el Centro de Artes de Escondido, donde le abrirá Lumayaka.

Ely Guerra