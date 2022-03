Ely Guerra sufrió violencia de género en la industria musical

Ciudad de México.- La cantante Ely Guerra habló sobre la violencia de género que han denunciado algunas de sus compañeras en el ámbito musical.

En su encuentro con los reporteros durante la conferencia de prensa del Cumbia Machine, la artista se expresó sobre el tema y dijo:

Hay circunstancias muy profundas y es imposible tocar estos temas de manera superficial, por supuesto que ha habido violencia de género”

La protesta de Guerra

La cantautora confesó que en su caso realizó una protesta muy particular cuando fue agredida de esta forma. “Ustedes recordarán que yo estuve a rape mucho tiempo, fue una manera de decir ‘hasta aquí llegué’, las entrevistas eran insulsas, las entrevistas eran tontas y la manera de tratarme dentro de las compañías disqueras”.

Finalmente, Ely subrayó: “la violencia no solamente son aquellos desastrosos eventos que se han podido ahora vislumbrar, la violencia tiene que ver en la forma en la que te tratan, yo llegaba a un festival, había 30 bandas, éramos dos mujeres y a las mujeres nos ponían entre Molotov y Guillotina”.

Como se recordará, Mon Laferte reconoció que a lo largo de su carrera ha sido víctima de comportamientos machistas, violencia de género, discriminación por ser mujer e incluso acoso en su reciente conferencia de prensa.

“Al principio era mucho no tomar en serio el ‘como es mujer, no compone, no toca’, ese tipo de cosas. Era estar demostrando siempre, esforzarme el doble con relación al colega hombre. Eso es muy agotador todo el tiempo, demostrando, demostrando, obtener espacios para tocar. Es una cosa que se ha repetido”, dijo en aquella ocasión la chilena.