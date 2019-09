Ely Guerra busca nuevos sonidos

Ely Guerra, una artista versátil que ha luchado por lo que ha querido, regresa a la escena musical, saliéndose por la tangente, rompiendo esquemas musicales y sin seguir ninguna fórmula establecida, quiere continuar compartiendo su arte musical.



"Creo que ocurrió cuando yo arranco con mi carrera y siento este llamado. Yo estaba muy joven, firmé mi primer contrato a los 18 años, pero yo tenía muy claro qué es lo que quería hacer y tenía muy claro la música que quería hacer. Quizás no cumplía con los requisitos comerciales y aun así tuve la fortuna de que disqueras o managers sintieran la curiosidad por mi trabajo, se involucraran con mi trabajo", dijo la cantautora en entrevista con EL UNIVERSAL.

Después de haber sido parte de la industria discográfica la cantante sintió que lo comercial no era lo suyo y no era libre para hacer lo que quería, "en algún punto entendí que yo tengo que ser independiente, porque no obedezco a la norma, a lo comercial, lo que quieren escuchar las disqueras, para ganar el dinero que el artista de alguna manera debe de hacer".



Ely comparte que ella ve más allá de lo que es una canción, ella quiere hacer arte, porque para eso es una artista que busca, descubre y refleja emociones.

"Siempre me he salido por las tangentes porque creo que el instinto del artista es reflejar lo que ocurre a tu alrededor y que eso no puede entrar en ninguna fórmula, los artistas estamos obligados no sólo hablar de nosotros. Siento que el arte cura, sana, que te permite acceder a muchos lugares importantes, así que el artista tiene siempre que ser veraz, honesto y transparente".

"La fórmula incita a la superficialidad, te entra fácil, y lo artístico siempre nos va a permitir un intercambio mucho más profundo, te va hacer pensar, reflexionar".

Actualmente la cantante está promocionando su nueva producción discográfica llamada "Zion".

"Estoy muy contenta de presentar una nueva etapa en mi vida, de la que no existe ningún otro instrumento más que mi voz. Entonces es un momento distinto del que nos alejamos del resto de mi discografía".

"La voz de alguna manera sí es tanta, pero hay silbidos, crujidos, gemidos, me alejo de todo lo que hice antes", explicó.

Ely Guerra se presenta este 20, 21 y 22 de septiembre en las instalaciones de El Cantoral, en la Ciudad de México.