Elton John obtiene el estatus EGOT tras ganar el Emmy: ¿Qué significa?

CIUDAD DE MÉXICO.- Elton John se ha consagrado como uno de los artistas masculinos más influyentes de todos los tiempos gracias a su gran catálogo musical e impacto en la cultura popular; por lo que resulta inconcebible que su éxito no se vea reflejado también en su número de premios.

Sin embargo, fue la pasada noche del lunes que el cantante británico finalmente fue acreedor de uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria del entretenimiento durante la más reciente edición de los premios Emmy.

El intérprete de "Your Song" resultó victorioso en la categoría de 'Mejor especial de variedades (en vivo)' gracias a su evento especial "Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium", el cual fue distribuido por la plataforma de streaming Disney+.

El viaje hasta este momento ha estado lleno de pasión, dedicación y el apoyo inquebrantable de mis fans en todo el mundo”, afirmó el artista de 76 años, quien a pesar de no poder haber asistido al evento, grabó sus agradecidimientos en un video.

Dicho premio no supone solo el primer Emmy en toda su carrera, sino también la única pieza faltante para alcanzar el preciado estatus EGOT, que hace referencia a todos aquellos artistas que han conseguido un Emmy (por televisión), un Grammy (por música), un Oscar (por películas) y un Tony (por teatro).

Durante las seis décadas de su carrera, Elton John ha sumado cinco premios Grammy, dos premios de la Academia por "Can You Feel the Love Tonight" de The Lion King y "(I'm Gonna) Love Me Again" de Rocketman y un premio Tony por la mejor banda sonora original para el musical Aida.

Entre otros artistas que han logrado dicha hazaña se encuentran Viola Davis, Jennifer Hudson, Alan Menken, John Legend, Andrew Lloyd Webber, Barbra Streisand, Liza Minnelli, Quincy Jones, entre otros.