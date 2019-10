Elton John habla sobre su pasado abuso a las drogas

Con los años, Sir Elton John ha sido sincero sobre sus luchas con la adicción. Y ahora, el cantante está profundizando en su relación con las drogas a través de su nueva memoria, ‘Me’.

Sentado con Harry Smith de NBC, el ganador del Grammy recordó el momento en que entró al mundo de la cocaína en el pasado.

"Vi a alguien consumiendo cocaína y dije: 'Bueno, ¿qué está haciendo?' y él dijo: 'Bueno, te hace sentir libre' ', señaló. "Y pensé:' Hmm, siempre estaba afuera mirando hacia la escuela y nunca fui miembro de la pandilla, o lo que sea. Entonces, pensé: "Voy a intentar eso".

La droga se convirtió rápidamente en su muleta. "Me gustó porque podía hablar", continuó John. "Era muy tímido, así que pensé: esta es la droga que me ha abierto. Puedo conversar, puedo ser prolijo".

Durante más de una década, el ícono de la música abusó de la droga y calificó el tiempo como el período más oscuro de su vida. No fue hasta que su querido amigo Ryan White falleció en abril de 1990 por el SIDA que John se dio cuenta de que su propia adicción estaba fuera de control.

"Cuando murió, estando allí en Indianápolis", comenzó John. "Volviendo al hotel y quejándose del papel tapiz, la decoración de la habitación, y pensando: 'Eres el pequeño bastardo más desagradecido. Te quejas de todo. Este chico nunca se ha quejado de contraer el VIH y el SIDA por una transfusión de sangre. Nunca se quejó, solo alentó a la gente... Eres un pedazo de mierda. Y eso es lo que sentí por mí mismo”.

Estaba oficialmente sobrio seis meses después. Y, en homenaje a su amigo, John creó la Fundación Elton John para el SIDA en 1992 con la esperanza de apoyar programas innovadores de prevención del VIH, educación y atención directa para las personas que viven con la enfermedad.

"Podría haber sido uno de ellos", explicó el hombre de 72 años. "Por supuesto, podría haber llegado a ser VIH positivo. Tuve mucha suerte. Fui bendecido y siempre pensé que era porque, cuando estaba sobrio, podía devolver algo".

A pesar de sus altibajos, John, él y su esposo David Furnish están orgullosos de todo lo que ha experimentado.

"Si no hubiera pasado por lo que hice, no me habría convertido en la persona que soy ahora", dijo recientemente a GQ Hype. "Así que, en cierto modo, estoy agradecido por esos años de sexo y drogas, aunque desprecio mirarlos atrás. Pasé un buen rato al principio, pero al final fue horrible".



‘Me’ llega a tiendas el 15 de octubre.