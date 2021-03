Elton John, el niño que fascinó con su talento y excentricidades

Muchos lo conocen como Elton John, pero para otros es el verdadero Hércules y no porque sea su segundo nombre, sino porque, así como el hijo de Zeus, el cantante ha realizado diversas hazañas y locuras que lo han convertido en uno de los mejores cantautores de nuestros tiempos y hoy celebra sus 74 años de edad.

En 1947 nació Reginald Kenneth Dwight, desde niño le llamó la atención la música, cuenta la leyenda que su carrera artística inició un día cuando su mamá lo encontró jugando con el piano, trataba de tocar una melodía que había escuchado en la radio y desde entonces, incentivado por su familia, sus juegos se centraban en la música.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

El pequeño genio, a los cuatro años de edad ya sabía tocar el piano e interpretaba canciones completas, a los once ingresó a la prestigiosa Royal Academy of Music gracias a una beca que consiguió en 1958.

Pero fue cuando cumplió 20 años cuando surgió la leyenda de Elton John, debido a que pensó que su nombre real no tendría un impacto en la escena musical y debido a ese carácter juguetón que tiene, se puso como segundo nombre "Hércules".

El excéntrico que todos aman

El cantante siempre se ha distinguido por sus excentricidades, las cuales nunca han dejado de sorprender a sus seguidores y en ocasiones lo han metido en varias controversias. Cómo olvidar cuando en 1980 dio un concierto en Central Park, usando un disfraz del "Pato Donald" al interpretar su tema "Your Song". Y otro video que ha quedado como un registro histórico, fue su colaboración con los Muppets, en donde Elton uso un traje muy colorido y sus distintivos lentes de colores.

Los vestuarios extravagantes del interprete siempre han dado de que hablar, cuando cumplió sus 50 años de vida decidió usar un atuendo como el Rey Luis XV, que incluía una enorme peluca con un adorno de un barco plateado en su extremo superior.

Durante toda su trayectoria artística ha lanzado más de 30 álbumes de estudio y ha vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo. Se sabe que se da el lujo de gastar 2,4 millones de dólares al mes y es uno de los diez músicos más ricos del planeta.

No sólo ha tenido infinidad de éxitos musicales, sino que también ha ganado innumerables premios y reconocimientos, entre ellos, dos premios Oscar. Su primer galardón lo recibió en 1994 en la categoría de Mejor canción original por el tema "Can you feel the love tonight" de "El Rey León".

El segundo lo ganó durante el 2020 con la canción "(I’m Gonna) Love Me Again", tema de la película "Rocketman", que de hecho se basa en su vida y sus inicios en la música.