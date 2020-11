Elton John borra publicación tras felicitar a EU por su nuevo presidente

TIJUANA, B.C.- El músico y cantante Elton John cree que la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, traerá curación y armonía a dicho país, luego borra el mensaje en Instagram.

“He tenido el privilegio de tocar mi música para el público en los 50 Estados de toda America, durante más de 50 años”, destacó el británico en su cuenta.

Pero llamó la atención que luego de más de 37 mil “me gusta”, el mensaje desapareció de la cuenta.

“Esta es la América en la que creo”, compartió el intérprete de “Circle of luce”.

John lanzó a finales del mes pasado tres temas inéditos, “Here's To The Next Time”, “Billy And The Kids”, y “Sing Me No Sad Songs”, que son un adelanto de la caja recopilatoria “Jewel Box”, que incluye un total de 148 temas que abarcan desde 1965 hasta 2019.