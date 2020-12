Elton John aseguró que no tiene idea qué pasará con el futuro de su carrera y eso lo hace sentir genial

REINO UNIDO.- La contingencia por Covid-19 ha puesto “de cabeza” al mundo entero, incluyendo al "mundo" del espectáculo, ya que los artistas viven de las multitudes, especialmente los cantantes que realizan conciertos y que en la actualidad no se pueden llevar a cabo.

Esto ha llegado a confundir hasta las grandes estrellas como a Elton John, quien confesó que no tiene ni idea de lo que pasará con su carrera, pero es un tema que no le preocupa tanto; incluso, “lo hace sentir genial”.

No tengo ni pu… idea de lo que voy a hacer en el futuro y acepto que eso me hace sentir genial", aseguró en su última entrevista para la revista de música Record Collector y que fue retomada por la revista Quién.

El intérprete de “Circle of Life” agregó que de loq eu sí estaba seguro que en estos tiempos no se encerrará en un estudio de grabación para improvisar un disco que no tendría sentido, ya que no tiene las ganas ni la inspiración para hacerlo, así que se dedicará a lo que más le gusta: Ser padre.

"No creo que estemos en un momento en el que el mundo necesite un nuevo álbum de Elton John. Yo tampoco me siento inspirado para escribir ni componer nada. Ahora mismo ejerzo de padre a tiempo completo y me encanta. Amo ser papá", expresó.

Elton, quien está casado con David Furnish y tienen dos hijos: Zachary y Elijah.

Aclaró que más adelante sí tendrá humor de escribir más canciones y de ponerse a grabar un disco, pero por lo pronto, se dedicará a su esposo e hijos.

El medio destacó que último álbum que lanzó el cantautor fue el titulado Wonderful Crazy Night, en 2016, y desde entonces Elton John ha realizado colaboraciones con artistas como Lady Gaga, con la canción “Sine From Above”; y con Gorillaz, con “The Pink Phantom”.