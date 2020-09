Elton John anuncia el lanzamiento de "Elton: Jewel Box"

REINO UNIDO.- Elton John acaba de realizar un importante anuncio mediante sus redes sociales, el cantante ha dado a conocer que este 13 de noviembre.

lanzará "Elton: Jewel Box", una caja de 148 canciones que abarca toda su carrera y que contiene 60 temas inéditos.

‘’Profundizar en cada período de mi carrera con tanto detalle para Jewel Box ha sido un placer absoluto. Siempre quiero seguir adelante con todo lo que hago y mirar hacia el futuro, pero tener tiempo durante el encierro para hacer balance y sacar estos momentos de mi memoria de cada época ha sido una alegría’’, explica el famoso.

El interprete agrega que este proyecto lo tiene muy emocionado y que no podría estar más feliz respecto a la caja, la cual asegura que ha sido cuidadosamente seleccionada y construida con cariño.

‘’Estoy seguro de que mis fans lo disfrutarán tanto como yo’’, asegura.

El conjunto se centra en material menos conocido de los más de 50 años de carrera de Elton. Según información de su página, el set cubre "cortes profundos, rarezas de las primeras etapas de su viaje musical y el de Bernie Taupin, el lado B que abarca 30 años y las canciones discutidas en sus memorias 'Me' de 2019, más vendidas y aclamadas por la crítica". junto con un libro de tapa dura que contiene notas extensas y un comentario pista por pista de Elton.

La colección está precedida por la canción inédita de 1969 "Sing Me No Sad Songs", que menciona dos futuras composiciones de Elton John-Bernie Taupin en sus letras: "Sad Songs (Say So Much)" de 1984 y "Don't Go Breaking My Corazón ”de 1976.