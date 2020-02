Ellos son los favoritos para ganar el Óscar

CIUDAD DE MÉXICO

Premiar una película no es tarea sencilla, bien dice el dicho que "en gustos se rompen géneros" y aunque a veces los resultados gustan a unos y enojan a otros, en lo que los expertos y críticos de cine sí coinciden es en que no siempre la película o el actor que gana la estatuilla es necesariamente el mejor.

Esa es la razón por la que nuestros especialistas consideran que quien se llevará el galardón a Mejor largometraje la noche de este domingo 9 será el filme bélico "1917", que no necesariamente es el mejor.

Óscar Uriel, Silvestre López Portillo, Rafael Aviña y José Felipe Coria señalan que el filme dirigido por Sam Mendes se llevará la noche, aun cuando "Once upon a time in... Hollywood" o "Parasite" son trabajos superiores.

"'1917' no es la mejor de la terna, ni la favorita, pero creo que ganará porque sí es la menos cuestionable políticamente", indicó Aviña.

Los especialistas también coincidieron en que quien subirá al escenario para llevarse la estatuilla dorada por Película extranjera es el director surcoreano Bong Joon-ho por su aclamada "Parasite".

Quien parece no tendrá competencia aparente es Joaquin Phoenix, quien también es el favorito por unanimidad de los críticos para llevarse a casa su primer Óscar por su interpretación de "Joker", en la película del mismo nombre.

Algo similar pasa con Renée Zellweger, quien según los expertos se perfila para ser la premiada como Mejor actriz por "Judy", este sería el segundo reconocimiento para la estadounidense, quien en 2003 ganó Actriz de reparto por "Cold mountain".

En la terna de Actor de reparto también parece no haber duda que será Brad Pitt quien será el ganador por su papel de "Cliff Booth" en "Once upon a time in... Hollywood".

"Brad se lo llevará sin duda, aunque Robert De Niro y Joe Pesci también lo merecerían, es una terna muy complicada", mencionó Rafael Aviña.

En donde los especialistas quizá no se ponen de acuerdo es en quién será la favorita en la categoría Actriz de reparto, ya que mientras Óscar Uriel y Silvestre López Portillo dicen que será Laura Dern quien se lleve el Óscar por su interpretación en "Marriage story", José Felipe Coria y Rafael Aviña consideran que será Scarlett Johansson por la película "JoJo rabitt".