Elliot Page publica su primera foto tras revelarse como transgénero

ESTADOS UNIDOS.- Elliot Page acaba de hacer su primera publicación en redes sociales luego de revelar al mundo que es transgénero.

En ella, el actor publicó su primera foto en la que aparece usando lentes y una sudadera negra con capucha, y aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans las muestras de apoyo y cariño que recibió en los últimos días.

Desde el fondo de mi corazón, gracias. Su amor y apoyo han sido el mayor regalo. Manténganse a salvo. Estén ahí el uno para el otro", escribió Page. "Nos vemos en 2021 Xoxo Elliot".

El actor también etiquetó a dos organizaciones que sirven a las personas trans: TranSanta y Trans Lifeline , y le pidió a los fanáticos que apoyen las causas "si pueden".

La estrella de “Umbrella Academy” anunció que era transgénero en las redes sociales el 1 de diciembre.

"Hola amigos, quiero compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él / ellos y mi nombre es Elliot", escribió Page en su nota. "Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar de mi vida".

"Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cuanto más me abrazo y abrazo por completo lo que soy, cuanto más sueño, más crece mi corazón y más prospero", publicó Page.

"A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de la violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor. Gracias por leer esto ".