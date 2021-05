Ellie Goulding ya es mamá

La cantante inglesa Ellie Goulding ha dado a luz a su primer hijo. Lo dio a conocer su esposo Caspar Jopling a través de sus historias de Instagram.

Con una captura de pantalla de la búsqueda de la población total del mundo, la cual Jopling editó actualizando la cifra, fue la broma con la que el mecenas de arte anunció el nacimiento de su hijo.

"Mamá y bebé sanos y felices. Extremadamente agradecido", escribió después Jopling sobre una fotografía flores .

Jopling, quien es mecenas de arte, declaró que no ha abordado el tema de la atención pública desde que inició su relación con la cantante, pero en esta ocasión sí pide que se respete su privacidad.

"En este momento mágico y personal, apreciaríamos mucho poder disfrutar nuestra privacidad. Gracias", se lee en la imagen.

El secreto mejor guardado de Ellie Goulding

En febrero de este año, Goulding tomó por sorpresa a todos cuando anunció que llevaba 30 semanas de embarazo. En entrevista con la versión inglesa de Vogue, Goulding reveló que era la primera vez que hablaba sobre su embarazo fuera de su familia.

En aquella ocasión, la cantante de "Love Me Like You Do" declaró que ella y su esposo habían seguido al pie de la letra el confinamiento. Se fueron a vivir al campo, en Gloucestershire. El estilo de vida y la zona le hizo ver a Goulding que era la primera vez en 10 años que realmente se detenía un momento.

Goulding contó que cuando se dio cuenta de que estaba embarazada fue cuando celebraba su primer aniversario de casada.

"Ese no era el plan. La idea de estar embarazada no parecía que podía ser algo real. Estar embarazada me hizo sentir más humana (…). Tengo curvas que nunca antes había tenido. Lo estoy disfrutando. Mi esposo lo está disfrutando", declaró en febrero.

Ellie Goulding y Caspar Jopling se casaron en 2019, en una ceremonia llena de invitados de la realeza, el espectáculo y del mercado del arte.