Ellen DeGeneres revela que fue abusada sexualmente por su padrastro

La conductora Ellen DeGeneres reveló en el programa de David Letterman los tormentosos momentos que vivió a manos de su padrastro cuando tenía 15 años de edad, sobre todo porque fue durante la época en que su madre fue diagnosticada de cáncer de mama.

“Cuando ella estaba fuera de la ciudad él me dijo que le había notado un bulto en el pecho y que necesitaba tocarme el pecho, que no quería enfadarla pero que necesitaba tocármelo. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente y, en cualquier caso, me convenció de que necesitaba tocármelo y luego lo intentó otra vez, y otra”, relató la comunicadora.

Acto seguido, DeGeneres recordó el instante en que tuvo que escapar por la ventana de su casa para evitar más abusos del esposo de su madre.

Él intentó echar mi puerta abajo. Yo di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más... Y no se lo quería contar a mi madre, quería protegerla, porque sabía que eso iba a arruinar su felicidad, detalló.

Finalmente, DeGeneres confesó que decidió contar esta historia por las jóvenes que puedan estar viviendo una situación similar. “Ese es el único motivo por el que lo cuento, porque pienso que es importante hablar sobre ello porque hay muchas chicas jóvenes y no importa la edad que tengas. Cuando escucho a las personas hablar, especialmente ahora, me enfurece que no se crea a las víctimas, porque simplemente nosotros no nos lo inventamos”, destacó.