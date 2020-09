Ellen DeGeneres regresó a la televisión; pidió una disculpa

ESTADOS UNIDOS.- En medio de la polémica, Ellen DeGeneres regresó a la televisión con la temporada 18 de su programa “The Ellen DeGeneres Show”.



Antes de dar inicio con la emisión del día, la conductora decidió romper el silencio sobre las acusaciones de maltrato y acoso laboral en su contra, lo que creó un ambiente tóxico dentro de la producción.



DeGeneres pidió disculpas por lo ocurrido y asumió la responsabilidad de lo que ocurre en “The Ellen DeGeneres Show”.



“Sé que estoy en una posición privilegiada y de poder y entiendo que eso conlleva una responsabilidad, y asumo la responsabilidad de lo que ocurre en mi programa”, dijo Ellen en un video que publicó en su cuenta de Instagram que tituló “Hoy se inicia un nuevo capítulo”.



La también comediante dijo que ha tenido conversaciones en las últimas semanas para poder mejorar el ambiente laboral del programa por lo que se han hecho los cambios necesarios.



“Hemos tenido muchas conversaciones durante las últimas semanas sobre el programa, nuestro sitio de trabajo y lo que queremos para el futuro (…) hemos hecho los cambios necesarios y hoy comenzamos un nuevo capítulo”, aseguró.



Dijo que se enteró de cosas que “nunca debieron ocurrir” y lamentó profundamente haber afectado a tantas personas.



“Esta soy yo y mi intención es siempre ser la mejor persona que pueda ser, y si alguna vez le he fallado a alguien, o he herido sus sentimientos, lo siento mucho. Si ese ha sido el caso, entonces me he traicionado a mí misma y me he hecho daño, porque mi intención siempre es crecer como persona”, agregó.



“Solo quiero que cada uno de mis empleados sea feliz y esté orgulloso de trabajar aquí”, remató.