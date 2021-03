Ellen DeGeneres pierde un millón de espectadores en su programa

ESTADOS UNIDOS.- Casi un año después de que Ellen DeGeneres fuera criticada por supuestamente contribuir a un lugar de trabajo tóxico, la presentadora y su programa de entrevistas diurno todavía sienten los efectos del escándalo.

“The Ellen DeGeneres Show” ha perdido más de un millón de espectadores en los últimos seis meses.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Según reporta Nielsen, la principal fuente para medir y reportar índices de audiencia de televisión, el programa se ha desplomado desde u promedio de 2.6 millones a 1.5 millones en el último año.

Si bien el estreno de la temporada 18 el 21 de septiembre de 2020 tuvo sus índices de audiencia más altos en cuatro años, esto representa una disminución general del 43 por ciento, con una disminución del 38 por ciento en la audiencia principal de DeGeneres de mujeres adultas menores de 54 años.

El programa también ha experimentado una caída significativa en los ingresos por publicidad. Nielsen dijo que recaudó $ 131 millones de los anunciantes entre septiembre de 2019 y enero de 2020, pero solo $ 105 millones entre septiembre de 2020 y enero de 2021.

En una entrevista con el New York Times el lunes 22 de marzo, el ejecutivo de Warner Bros. David McGuire señaló que la serie "sigue siendo uno de los tres programas de entrevistas sindicados mejor calificados de esta temporada" y sugirió que la pandemia de Covid-19 en curso tiene la culpa de la caída de las calificaciones.

"Si bien el Covid ha sido un desafío para la producción, estamos ansiosos por traer de vuelta a nuestras audiencias en vivo y una temporada 19 llena de todos los momentos divertidos y conmovedores que han convertido a Ellen en una de las más duraderas y tiene uno de los programas de entrevistas más exitosos de la historia ”, dijo.

La comediante, de 63 años estuvo en el ojo del huracán en julio de 2020 después de que un empleado actual y 10 ex empleados afirmaron a BuzzFeed News que habían sufrido racismo, miedo e intimidación mientras trabajaban en su programa.

Las consecuencias continuaron más tarde ese mes cuando el sitio web publicó un segundo informe que incluía 36 acusaciones de acoso, conducta sexual inapropiada y agresión contra los principales productores de 36 ex empleados.

DeGeneres se disculpó con su personal en un correo electrónico obtenido por Us Weekly en julio de 2020.

“En el primer día de nuestro programa, les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie alguna vez alzarían la voz, y todos serían tratados con respeto. Evidentemente, algo cambió y me decepciona saber que no ha sido así. Y por eso, lo siento ".