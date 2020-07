“Ella está usando a la familia como arma” dice Enrique Guzmán respecto al su nieta Frida Sofía

MÉXICO.- Desde hace algunos años, Frida Sofía no lleva una buena relación con su madre Alejandra Guzmán, además de tener pleitos con su sobrina Michelle Salas y recientemente con su abuelo Enrique Guzmán.

En una reciente conferencia de prensa, Enrique afirmó que sigue sin perdonar a su nieta, luego de que ésta volviera arremeter contra su propia familia.

“No tengo que recapacitar, ni su mamá tampoco. Ella está usando a la familia como arma, pero yo no voy a formar parte de eso. Si insulta a su mamá ella se queda callada y ya, es lo mismo, yo la quiero también mucho, pero si va a hacer ese tipo de conexiones con su familia pues a mi no me llama mucho la atención”, explicó.

Guzmán, se reusó a seguir hablando respecto a estos pleitos familiares, sin embargo, declaró que no descarta tener una reconciliación con su nieta.

Por otra parte, la cantante opinó sobre las declaraciones que ha dado Christian Estrada, su ex pareja, quien actualmente participa en “Guerreros 2020” de Televisa y ha hablado sobre el bebé que habían procreado juntos.

“Me da coraje que siga hablando, pobre cobarde, y qué flojera. Se ve que no tiene otro tema para que le pregunten… Habla y sufre diciendo que aborté a su hijo, que también era mío; imagínate si ese bebé hubiera nacido, ¿con qué lo mantendría?, con el sueldo que le pueden dar ahora en este programa de Televisa, que apenas le ha de dar para vivir”, mencionó Frida en una reciente entrevista.

Con información de infobae.