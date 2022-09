Elizabeth Gutiérrez se expresa sobre relación con William Levy

Ciudad de México.- A principios del año, el actor William Levy anunció por medio de sus redes sociales su separación de Elizabeth Gutiérrez aunque el artista borró el mensaje unos minutos después.

“Queremos dejarles saber que después de pensarlo bien hemos decidido darle fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, escribió William en aquella ocasión.

Desde entonces, los rumores sobre la relación no cesaron, por lo que el periodisto 'Lucho' Borrego, de ¡Siéntese quien pueda! decidió hablar con Gutiérrez al respecto.

Sí me ha tocado mucho leer titulares que no tienen nada que ver con lo que estoy viviendo. Lo que yo hablo con él siempre se va a quedar ahí”

Expresó Gutiérrez.

Lo más importante es la familia

Acto seguido, la actriz manifestó que lo más importante siempre ha sido su familia. “Proteger a mis hijos, protegernos porque creo que ya estamos con tantas miradas encima que yo no quiero ni siquiera abrir un huequito para dar esa entrada a que insulten, a que pregunten, a que manden mala vibra, o sea no”.

Sobre las especulaciones que surgen por esta decisión, Gutiérrez manifestó: “Y no es que no hable porque no tengo nada que decir, tengo mucho que decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”.

Finalmente, ante la pregunta sobre si las cosas dentro de tus cuatro paredes estaban en este momento arregladas, y cómo se sentía actualmente, la actriz únicamente dijo: “Yo siempre me siento realizada, siempre me siento satisfecha”.