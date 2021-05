Elizabeth Dupeyrón confiesa que no tiene muchas ganas de vivir tras su dura batalla contra el Parkinson

CIUDAD DE MÉXICO.- Elizabeth Dupeyrón confesó con gran tristeza que no la está pasando nada bien luego de que hace algunos daños fuera diagnosticada Parkinson.

“Estoy mal como me pueden observar, tengo males, y ni modo, hay que aceptarlos… es una especie de temblor esencial de Parkinson, y bueno, aquí estoy. Cuando tengo entrevistas y cuando tengo preguntas, se me acelera un poco, pero así es y a veces no quiero que me vean, pero así estoy, y la verdad, es la verdad”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.

Acto seguido, la actriz reveló que ha recurrido a un medicamento a base de la marihuana para combatir su padecimiento. “Tomo gotitas de CBD o CBC no sé cómo se llame, las tomó de cannabis, y las tomo para dormir, porque prefiero tomar eso que tomar Valium… que tomar drogas, porque todas son drogas, nada más que unas son drogas sintéticas y químicas, y esta es una droga natural”.

Posteriormente, Dupeyron externó su dolor por no poder realizar su labor profesional. “Extraño mucho mi trabajo, no es que no me llamen, es que no he podido ir, por ahí me acaban de ofrecer una serie, pero me da miedo a no cumplir con mi público, porque siempre he hecho lo imposible por cumplir con él”.

¡Elizabeth Dupeyrón confiesa perdió sus ganas de vivir debido al Parkinson! Además, revela usa CBD y productos de origen cannábico para minimizar la enfermedad. ¡Mucha fuerza! #PájarosEnElAlambre�� en #SaleElSol��: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/mG4ZjkfmuD — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) May 4, 2021

Por último, la recordada actriz de “La gata”, “La que no podía amar” y “Dos mujeres un camino” manifestó que sus ganas de vivir se han ido mermando con toda esta situación.

“No tengo muchas ganas de vivir, pero tengo mucha obligación de vivir, la vida es un milagro, la vida hay que respetarla, hay que valorarla, y tengo dos hermanos que son unos guerreros, impresionantes, entonces cuando los veo me doy dos cachetadas, y digo ‘reacciona tonta’, digo ‘perdóname Dios mío y déjame seguir adelante’”, remató.