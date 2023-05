Elizabeth Álvarez encuentra el balance de su vida tras escándalo de infidelidad por parte de Salinas

CIUDAD DE MÉXICO.-A pesar del constante ajetreo que conlleva ser actriz, Elizabeth Álvarez es consciente de que lograr un equilibrio entre su vida personal y profesional no es una tarea sencilla. Sin embargo, gracias a un arduo trabajo interno y al apoyo incondicional de su esposo, Jorge Salinas, con quien lleva una relación de 14 años, ha logrado alcanzar ese equilibrio.

Para la talentosa actriz y presentadora, este año ha sido especialmente generoso en bendiciones y logros, superando cualquier situación que pudiera lamentar. Se considera afortunada y agradece las oportunidades que la vida le ha brindado.

Sin embargo, este trayecto no ha sido exento de dificultades. Recientemente, Álvarez tuvo que afrontar uno de los desafíos más complicados en su matrimonio cuando una revista de amplia circulación publicó una serie de fotografías en las que parecía que su esposo estaba siéndole infiel con una nutrióloga.

Por fortuna, la pareja logró sortear la adversidad y dejar atrás el escándalo, es por eso que, ahora que ya dieron vuelta a la página, no quiere volver a hablar al respecto.

"No voy a hablar de eso (el escándalo), ya di una declaración hace mucho tiempo, ahorita, estamos en otro tiempo, en otro momento. Estamos en el trabajo", agregó; sin embargo, al ser cuestionada sobre si aún sentía celos, respondió con un tajante: "no tengo nada que decir".

La originaria de Ciudad Juárez, a pesar de tener más de 967 mil seguidores en Instagram, no considera ser un ejemplo para nadie, simplemente se muestra transparente en su día a día.

"Yo me muestro en mis redes, como soy yo, en lo que ustedes ven: mis hijos, mi esposo, mi familia, mi trabajo y nada, siempre tratar de dar un mensaje positivo de amor, de agradecimiento, de compañerismo y ser una buena mujer en la vida porque eso yo soy, pero no pretendo ponerme de ejemplo de nadie, nunca ha sido mi objetivo".

Lo único que sí podría ser una influencia, consideró, es en su canal de YouTube, en donde comparte recetas de cocina, pero hasta ahí, aclaró.

"Aun así, a las recetas, si le quieren cambiar los ingredientes cámbienselos, no soy guía o líder en ese aspecto, sí sé que mucha gente me ve y me dice: mira qué bonito, qué padre, que esto, el otro, por eso soy muy cuidadosa con lo que digo y con lo que hago", finalizó.