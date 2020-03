Elisabeth Moss habla sobre su supuesto compromiso con Tom Cruise

Durante el 2019, las versiones de un posible compromiso entre Tom Cruise y Elisabeth Moss comenzaron a sonar muy fuerte. Sin embargo, nunca se pudo comprobar si lo que se decía era cierto o no. Este lunes, en una visita al programa Watch What Happens Live, la actriz se refirió por primera vez a estos dichos.

"¿Cómo te perdiste esto?", le dijo la protagonista de "El cuento de la criada" al conductor Andy Cohen, quien no se había enterado de esta noticia que circuló en los medios durante un tiempo.

"¡No sabía! Me hubiese puesto muy contento por ti y te hubiese escrito algún mensaje privado", le dijo el hombre en tono de broma.

Moss aseguró que la primera vez que escuchó el rumor se sintió "muy confundida" y que no sabía cómo reaccionar. "Me llegaban mensajes de gente conocida que me decía: '¡No lo sabía! ¿Por qué no me contaste?'", recordó.

"Todos estaban confundidos, pero principalmente me estaban molestando, porque obviamente sabían que no era verdad", agregó. El punto culmine fue cuando la actriz vio la noticia en la portada de una revista de chismes.

"Vi la foto con la que ilustraban la nota, en donde aparecía una mujer rubia de espaldas, y pensé, 'nunca tuve ese corte de pelo'. Se suponía que era una imagen de nosotros dos, pero nunca usé mi cabello así. Claramente no era yo".

"Sabes que lo lograste cuando alguien inventa que te estás casando", le dijo el panelista Aldis Hodge a Moss. "Gracias, me gusta eso", le contestó ella todavía riéndose de lo sucedido.

Moss y Cruise comparten un detalle más que importante en su vida: ambos son miembros de la Iglesia de la Cienciología. Elisabeth fue criada bajo los conceptos de dicha religión, ya que sus padres han sido miembros de la comunidad desde antes de que ella naciera.

"La libertad religiosa, la tolerancia, el entendimiento de que es necesaria una igualdad verdadera de raza, religión y credo es de vital importancia para mí", aseguró cuando criticaron su elección.

Cruise, por su parte, es probablemente el miembro más famoso de la iglesia. Sus actividades dentro de ella le han valido muchas críticas, ya que los rumores sobre el hecho de que sus separaciones están vinculadas a dicha religión, o que no ve a su hija menor porque no es parte del culto, son una constante en los medios.