Elisa Vicedo revela que otra figura pública denunció a Eduardo Carabajal por violación

CIUDAD DE MÉXICO.- Elisa Vicedo reveló que, además de ella, existe otra figura pública que denunció a Eduardo Carabajal por violación años atrás de que se suscitara su caso.

En entrevista para el programa Ventaneando, la joven que ahora radica en Canadá brindó diversos detalles de la denuncia que existe contra el actor.

“Está una carpeta, es por tema de violación, y quiero que la gente escuche bien, el número de carpeta es el 01207032018-0A, esta es una carpeta que fue abierta desde junio de 2018 y sí, fue por el delito de violación, no solo está abierta mi carpeta, también está abierta la carpeta de una mujer a la cual voy a llamar en este momento víctima número 2, y no porque ella no haya puesto su denuncia, sino porque quiero protección de su nombre de las cámaras porque también es una figura pública, el número de carpeta de esta mujer es FDSFDS6T12231103”, especificó.

Posteriormente, la actriz explicó por qué decidió hacer públicos los números de las carpetas de investigación. “Se encontró irregularidades en que habían dando dinero para esconder la carpeta de violación mía, normalmente, un ministerio público es quien tiene que mover este tipo de cosas para que algo suceda, y descubrimos la semana pasada, voy a meter a alguien aquí […] que es el diputado Sergio Mayer, quien fue a la fiscalía de delitos sexuales y se dio cuenta que la carpeta había sido enterrada”.

Tras agradecer el apoyo del ex Garibaldi, Elisa relató algunos detalles de la otra denuncia en contra de Carabajal por violación. “Son dos carpetas abiertas hacia ese señor, una es del 2010 por la mujer que estoy llamado víctima número 2, la cual fue violada con un cuchillo en la garganta y obligada a hacerle sexo oral al señor, en el año 2010 y golpeada por el mismo señor en el año 2011, hasta el día de hoy ha sucedido nada con la carpeta de la señorita. Mi carpeta fue abierta en el 2018”.

Finalmente, Vicedo externó su preocupación por su integridad y la de su familia. “La orden de restricción se acabó el día de hoy, y lo quiero decir tal cual, si algo le pasa a alguno de mis familiares o a mi persona, ya saben para quién va eso, ya escucharon que el señor queda sin antecedentes penales, solamente queda un registro para que se sepa que agredió a una persona”, remató.