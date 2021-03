Elisa Vicedo revela abusos sexuales de Eduardo Carabajal a otras mujeres

Elisa Vicedo reveló estremecedores detalles de los abusos que habría realizado Eduardo Carabajal a otras de sus víctimas, luego de que se dieran a conocer las declaraciones de Milena Sierra, quien también acusa al actor de haberla agredido físicamente en su intento querer abusar sexualmente de ella.

“Cuando mi caso salió a la luz, si bien recuerdan siempre lo dije en todas las entrevistas, no soy la única, somos 8 que yo conozco, y una de las 8 es ella (Milena)”, dijo Elisa en entrevista para el programa Ventaneando.

Sin embargo, Vicedo contó que además de Sierra, otras mujeres vivieron un verdadero calvario mientras eran acosadas y abusadas por Carabajal.

“La historia de ella es muy fuerte, la historia de otra chica que no voy a dar nombres fue violada con un cuchillo en la garganta por parte de Eduardo en el año 2010, que la obligó a hacerle sexo oral […] Está la historia de otra chica que no la he podido contactar, que fue violada con una botella de champagne y con un mousse de cabello en el año 2001”, relató la actriz.

Asimismo, Elisa aseguró que Eduardo Carabajal enfrenta varias denuncias por abuso sexual. “Y no es la única, el caso de esta chica que peleó con un cuchillo en la garganta hay una denuncia por violación hacia Eduardo, ella no sabía el apellido de él cuando lo denuncia, y tuvo que hacer un retrato hablado de él, volvió a ir a rectificar su denuncia como un año después porque Eduardo en una castinera se le fue a los golpes y había testigos también”.

Finalmente, la artista señaló la importancia de denunciar a tiempo para evitar que otras personas corran el mismo peligro que ella. “Tengo entendido que la primera víctima de Eduardo, que yo tengo entendido que sucedió algo, fue en el 2001, y tengo entendido de un caso del 2008, del 2010, del 2011, del 2016. Un depredador sexual no puede dejar de hacerlo por muchos años, debe de haber más e invito a aquellas que no han podido hablar que hablen”.