Elisa Vicedo está dispuesta a perdonar a Eduardo Carabajal, su presunto violador

La actriz Elisa Vicedo, que hace más de un año denunciara al también actor Eduardo Carabajal por haberla violado y golpeado brutalmente, ahora declara abiertamente su posición al respecto y su decisión de liberarse del pasado.

He estado pensado mucho los meses que he vivido fuera y no quiero seguir cargando con esto… si Eduardo me llamara y ojo, me cuesta mucho decirlo, pero es la verdad, si Eduardo me llamara y me pidiera perdón por todo lo que me ha hecho… yo suelto todos los cargos que tengo contra él, y lo digo de verdad y es mi palabra… si Eduardo me marca y me pide perdón, suelto todo… porque aquí la única que se ha visto afectada soy yo. Estoy harta de cargar con esto no quiero otro año de mi vida en juicios, no quiero otro año de mi vida en vez de estar disfrutando en cosas… ya es bastante con lo que ya tengo que cargar por lo que paso como para también cargar con la vida de otros, con la vida de otros que no les importa la mía porque al final no les importa como estoy yo.