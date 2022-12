Elisa Vicedo busca testigo clave para continuar su denuncia contra Eduardo Carabajal

Ciudad de México.- Tras más de un año de haber anunciado que dejaría atrás el proceso legal en contra de Eduardo Carabajal por presunto abuso sexual, Elisa Vicedo confirmó que retomó el caso.

En una entrevista con Ventaneando, la actriz afirmó que necesita ayuda de una persona para avanzar en el proceso, ya que es una testigo fundamental

Estoy buscando a la señora Adriana, a ella le constan ciertos hechos, fue la primera persona que vi después de que se consumó el delito del que fui víctima. Se comunicó con mis abogados hace muchos años, en el 2018, a través de Facebook y dijo que si se necesitaba que fuera ir a declarar iba a ir”

Contó la joven.

Busca testigo

Del mismo modo remarcó que no solo ella la estaría tratando de localizar. “Desafortunadamente a mí me hackearon mis redes hace un año y muchos de los mensajes se borraron, entre ellos el de ella, y no he podido dar con su paradero. Recuerdo donde vive, pero no vivo en la Ciudad de México, la estoy buscando, la autoridad la requiere, en este momento no solo yo, sino que la autoridad la requiere y es muy importante su presencia para que comparezca ante las autoridades mexicanas”.

Finalmente, Elisa reveló que presuntamente las autoridades ya han dado respaldo a sus declaraciones contra Carabajal.

“Ya se ha dicho y ya está estipulado no solamente por el Ministerio Público, que el delito si sucedió, que sí fui víctima de este delito, después de tantos años todo eso lo tengo a mi favor, pero es necesario que esta persona comparezca ante las autoridades”, subrayó sobre su interés en localizar a la mujer de nombre Adriana.

Retira denuncia

Fue en septiembre de 2021 que Elisa Vicedo reveló que retiraría su denuncia en contra de Eduardo Carabajal por presunto abuso, pero que dejaría abierta la carpeta de investigación para ver si, en algún futuro, se hacía justicia por lo que vivió.

“La gente no tiene idea cuánto dinero yo he gastado en abogados, la gente no tiene idea de cuánto yo he gastado, hay gente demasiado ignorante que ha pensado que yo de hecho he sacado provecho de esto. En cuanto es lo contrario, a mí se me cerraron las puertas desde que esto se hizo público”, dijo Vicedo en ese momento.