“Eleazar no saldrá sin sentencia”; Tefi Valenzuela no llegará a ningún acuerdo con el actor

CIUDAD DE MÉXICO.- La modelo Tefi Valenzuela se pronunció en contra de los rumores que aseguraban que podría llegar a un acuerdo económico con los abogados de Eleazar “N” para que el actor obtuviera su libertad en las próximas semanas.

Manifestando que todo ha sido producto de la “desinformación”, la peruana empleó su cuenta de Instagram para negar rotundamente este hecho y asegurar que no cambiará de postura con respecto a su ex pareja.

“Estoy leyendo con incomodidad muchos mensajes de gente que se deja llevar por titulares amarillistas que no sé de dónde sacan información equivocada, les recuerdo que no he dado un paso atrás, sigo firme desde el día 1 todo se va a llevar por la ley y Eleazar no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez, yo no tengo más que hacer que acogerme a las leyes mexicanas y esperar que actúen de acuerdo a derecho, por favor a los medios no DESinformen #niunamas”, escribió la también cantante en sus historias de Instagram.

De acuerdo a lo que explicó Valenzuela en días recientes, el mismo Eleazar admitió ante las autoridades su culpabilidad por los cargos que se le imputan, por lo que se espera que pocas semanas el juez dé una sentencia definitiva a este caso, lo cual podría incluir además de castigo en la cárcel, una compensación económica.