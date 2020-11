Eleazar “N” podría tener Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- Los problemas no cesan para Eleazar “N”, quien permanece en prisión preventiva por violencia familiar equiparada.

Ahora, un fuerte rumor que circula en redes sociales indica que el actor y cantante acusado de golpear y casi estrangular a Stephanie Valenzuela, podría estar contagiado de Covid-19.

Eleazar, quien lleva ya una semana en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, se habría contagiado en el traslado, pues a pocos días de ser encarcelado comenzó a presentar síntomas del coronavirus.

Fue a través del programa “Chisme No Like” que se dio a conocer esta información, que aunque no está confirmada, no afectaría su caso.

Todavía no está confirmado, pero sí tiene todos los síntomas y quizás en el transcurso del día se dé a conocer", señaló Javier Ceriani en el canal de Youtube.

¿Eleazar N tiene COVID-19? Los rumores cada vez son más fuertes pic.twitter.com/fYXkrdBrV0 — Chica Gelatina (@chicajelatina) November 10, 2020

Hasta la redacción de esta nota, no está confirmada esta información, pese a que el rumor ya tomó fuerza en redes sociales.

El actor de "Atrévete a Soñar" se ha quedado solo en los últimos días, perdiendo el apoyo de su agencia de representaciones artísticas, su mánager e incluso Televisa que ha decidido reemplazarlo en la telenovela "La Mexicana y el Güero".