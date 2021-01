Eleazar “N” podría quedar libre mañana

CIUDAD DE MÉXICO.- No hay fecha que no se cumpla. Eleazar “N” tendrá mañana su esperada audiencia por caso de violencia familiar equiparada, luego de haber golpeado y casi estrangulado a su novia Stephanie Valenzuela.

Después de pasar las fiestas decembrinas en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, el actor tendrá la posibilidad de quedar en libertad.

Todo dependerá de la decisión de la jueza, quien verá si el también cantante continuará su proceso en libertad o deberá seguir recluido.

Mientras tanto, según dijo Ana María Alvarado, el protagonista de “Atrévete a soñar” seguiría insistiendo a su ahora ex pareja que le otorgue el perdón, pues ni siquiera ha recibido la visita de su madre, quien está enferma.

Su mamá no ha podido ir a verlo porque está enferma, entonces Eleazar la ha pasado solo; su prima, no es directa, no pudo entrar, solo se han comunicado. Está triste, está deprimido y con toda la esperanza de que este 6 de enero lo dejen salir”, dijo la especialista en espectáculos.