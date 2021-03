Eleazar Gómez se queda sin trabajo; nadie lo quiere contratar

CIUDAD DE MÉXICO.- Eleazar Gómez admitió haber golpeado y casi estrangulado a su entonces novia Stephanie Valenzuela el pasado noviembre, motivo por el cual el juez le otorgó la libertad condicional tras cuatro meses en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de ya no encontrarse tras las rejas, su carrera actoral se fue en picada, pues ningún productor tiene interés en darle trabajo.

El periodista Marco Antonio Silva contó en su canal de YouTube que pudo charlar con un famoso productor (que pidió anonimato) y que le aseguró no tener interés en contratar a Eleazar para ninguno de sus proyectos futuros.

Hace rato le hablé a un productor de televisión, que me pidió no revelar su nombre, y le pregunté que si en caso de salir de la prisión Eleazar Gómez, ¿tendrías algún personaje para él en caso de que tú arranques algún proyecto? Y me dijo, ‘yo no’”, contó Marco.

“(Dijo que) De momento no me voy a meter en un tema tan escabroso y tan complicado donde él agredió y dañó a una mujer, ‘yo no lo voy a hacer, ahorita de plano no. Esperaré a que las aguas se amansen y tranquilicen; estamos hablando de unos cuatro a cinco años, después de eso veremos qué procede”.

El periodista opinó que tanto Eleazar Gómez como Pablo Lyle (quien enfrenta un juicio por homicidio en Miami) tendrán las puertas cerradas durante un buen tiempo en el mundo de la farándula mexicana.

“Ellos (Gómez- Lyle), prácticamente se cerraron la puerta de momento, nada es absoluto, todo es relativo, la vida tiene altibajos, puede ser que en algún momento haya algún patrocinador, alguna campaña, algún medio o productor que los mande llamar porque México es un país de corta memoria”, finalizó el tema el crítico de espectáculos.

