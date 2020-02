Eleazar Gómez niega ser el ex novio fiel de Danna Paola

La controversia que ha provocado Danna Paola con su nuevo sencillo titulado “Sodio” sigue arrancando declaraciones de sus ex parejas.

Y ahora ha tocado el turno a Eleazar Gómez, quien es de los más señalados como la persona que inspiró a Danna para escribir este tema que habla de un ex novio que “se volvió gay”.

El actor no pudo evitar los cuestionamientos de los reporteros al respecto, y explicó: “no he escuchado todavía el tema, ahorita en los camerinos me comentaban algo así, pero te puedo decir que no soy yo”.

Como las preguntas continuaban, Gómez agregó: “cuando lo escuche les platico, les platico si se trata de mí, pero ya con lo que me dijiste de plano no”.

Y al ser interrogado sobre si su nuevo tema de nombre “No me puede olvidar” es una respuesta para Danna Paola, Eleazar dijo: “Todo lo que está plasmado en el video no está hecho con alguna intención, está dedicado para nuestras fans… no va dedicada a nadie en especial, ni tiene ningún doble sentido”.

Por su parte, Danna Paola también fue cuestionada por el reciente videoclip de su ex y su gran parecido físico con la modelo, a lo que la jueza del reality La Academia dijo: “es que impongo moda, acuérdate, las diademas, el look… no lo había visto, no sé de qué me estás hablando, me acabas de agarrar en curva, ¡que chistoso!”.

Finalmente, Danna Paola puso fin a los comentarios de Eleazar Gómez y su ex parejas, expresando: “Yo la verdad a mis ex los tengo satanizados”.