¡Eleazar Gómez le había pedido matrimonio a Stephanie Valenzuela horas antes de agredirla!

Ciudad de México.- Tras darse a conocer que Eleazar Gómez se encontraba detenido y estaba a punto de ser trasladado al Reclusorio por haber golpeado e intentando ahorcar a su novia Stephanie Valenzuela, ahora se han dado a conocer más detalles de la aterradora experiencia que vivió la peruana a manos del mexicano.

De acuerdo a Miguel Arce, mejor amigo de Valenzuela en México, la mujer tuvo que salir sin ropa a pedir ayuda de sus vecinos, tras las agresiones de Gómez.

“Sobre todo, lo fuerte es como tuvo que salir. Gabriel Blanco, mi ex manager vive abajo, me cuenta que tuvo que se escuchaban los gritos, de hecho, ella estaba corriendo por los pasadizos desnuda para que por favor alguien le abra la puerta, a ese grado de desesperación, hasta que le han abierto la puerta y el vecino la ha visto, y se ha sacado el polo y se lo ha puesto a ella”, dijo Arce en entrevista para el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

Acto seguido, Miguel contó la forma en que vio a la modelo luego de llegar a la Alcaldía Benito Juárez para apoyarla en esta lamentable situación. “Ha tenido que pasar médico legista, ha tenido que pasar psicólogo”, detalló.

Asimismo, trascendió que previo a la discusión, Eleazar le había pedido matrimonio a Stephanie en un restaurante, y luego de una cena romántica, se dirigieron a su departamento en la colonia Nápoles, y lo que era una noche romántica, pasó a ser una situación de horror.

“Hubo reclamos y las cosas se les fue de las manos evidentemente. Tiene mordeduras, tiene marcas en el cuello, tiene marcas en la cara, en el rostro, en la boca, en el mentón”, relataba Arce. Y la pregunta directa sobre si el mexicano ahorcó a la peruana, Arce respondió: “Según me cuenta Stefi… sí”.

TIENE LESIONES en EL ROSTRO, EL CUELLO, EL CUERPO…

Es la modelo Stephanie Valenzuela.

Son las lesiones q le provocó el actor Eleazar Gómez

Un médico legista de @FiscaliaCDMX ya las certificó.@EleazarGomez33 no quiso declarar



Detalles> https://t.co/SF35QpZ3Vo pic.twitter.com/IyEULmfl5y — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 6, 2020

Por si es fuera poco, la ex novia del actor también rompió el silencio a través de sus redes sociales para reafirmar que ella había padecido las agresiones de Gómez, aunque no al extremo de Valenzuela.

“Muchos saben lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace 3 años, y hubo quienes no me creyeron o quienes pensaron que quería fama o llamar la atención, lo cual me pareció ridículo porque es un tema delicado con el cual no jugaría, Lo que está pasando con Eleazar y esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte, muy delicado. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios, y me solidarizo muchísimo con Stefi porque sé que no la debe estar pasando nada bien”.

Hasta este momento ha trascendido que por la noche Eleazar Gómez fue trasladado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde se espera que este viernes tenga una audiencia ante un juez de control.