Eleazar Gómez habla de las razones por las que se comprometió con Jeni de la Vega

Ciudad de México.- Eleazar Gómez se vuelve a poner en la mira pública después de anunciar su compromiso con Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma.

Dicha noticia sorprendió por los precipitado de la situación, misma que desató rumores sobre que la relación estaría ocultando un embarazo.

Después de que Jeni anunció su compromiso con Gómez, es que el artista salió a aclarar los motivos por los que decidieron dar ese paso tan importante.

Estamos muy contentos, estamos disfrutando ahora sí que este momento, que es el momento de preparar todo, se me hace una mujer espectacular, se me hace una mujer llena de cualidades, además me ha apoyado muchísimo ahora sí que desde que nos conocimos”

Dijo a la prensa.

Los señalamientos

Haciendo frente a los señalamientos en contra de su decisión, Eleazar confesó: “Sí he sentido también unas preguntas que si es algo precipitado, que si nos conocimos hace poco tiempo, yo siento que cuando tú conoces el alma de una persona, no necesitas ni siquiera mucho tiempo, creo que a veces con instantes y con momentos puedes conocer a una persona y la verdad es que el amor no conoce ni tiempos, no respeta límites de tiempo ni nada de esas cosas”.

Sobre los planes para su boda, el también cantante señaló: “les puedo adelantar que va a ser algo íntimo, algo muy, muy íntimo, estamos pensando que sea aquí en México si otra situación no acontece o no sucede”.

Finalmente, el artista decidió acabar con los rumores de un posible embarazo de Jeni, destacando que nunca ocultaría una noticia de ese tipo.

“Antes de que empiecen a decir cosas, no es ninguna situación, no nos estamos casando por esa circunstancia, jamás negaría algo de tanta importancia, pero no, no es la situación realmente”, concluyó.