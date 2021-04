El youtuber y boxeador, Jake Paul, es señalado por influencer de agresión sexual

CIUDAD DE MÉXICO.- El youtuber y boxeador Jake Paul, de 24 años de edad, fue señalado de agresión sexual por la influencer Justine Paradise, de 24, quien dijo que no había denunciado porque firmó un acuerdo de confidencialidad antes de ingresar a la mansión de Jake, en California.

Fue a través de su cuenta de YouTube donde la joven reveló el ataque del cual había sido víctima en julio de 2019, cuando visitó la casa del boxeador donde él vive con sus amigos y tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA) antes de entrar.

En su testimonio, la joven explicó que si firmas un NDA, estás renunciando a tus derechos de hablar sobre cualquier cosa que suceda dentro de la propiedad, y aceptó ir al lugar porque la invitó un amigo que tienen en común.

Uno de esos días, estaba en el estudio, algunas personas estaban grabando allí, y Jake me llevó a esta pequeña esquina del estudio y comenzó a besarme. Estaba bien con eso. Pensé que era lindo”, dijo.

Posteriormente Jake la habría tomado de la mano y la dirigió hacia su recámara, a donde ella aceptó ir pensando en que su compañero respetaría sus decisiones de hacer o no lo que ella quisiera con su cuerpo.

“El sexo es muy especial y muy importante para mí. Normalmente, todo el mundo me respeta cuando no quiero hacer cosas sexuales, así que pensé que estaba bien si entraba en su habitación. Pensé que estaría bien besarlo, porque pensé que se detendría si no quería hacer nada más”, explicó.

Pero aparentemente no fue así, ya que de acuerdo a lo que confesó es que después de unos besos, Jake Paul ya estaba encima de ella queriendo tener sexo y, a pesar de que ella le habría dicho que no, la obligó a que le hiciera sexo oral.

“Él no pidió consentimiento ni nada. Eso no está bien. En ningún nivel en absoluto está bien”, externó.

Después de lo ocurrido, Paradise afirmó que el youtuber se portó frío y distante con ella, y ya no le volvió a hablar en los siguientes días, quedándose con las ganas de hablar con él sobre lo sucedido, pedirle una explicación y que se disculpara.

“Oye, no di mi consentimiento para esto. Me hizo sentir muy mal. Nunca recibí una disculpa ni nada de eso. Me hubiera gustado tener una disculpa porque eso fue un desastre, y no quería eso”, añadió.

Justine resaltó que el “incidente” lo está haciendo público para hacerle saber a Jake Paul que estuvo mal lo que hizo, ya que él sabía que no quería hacer cosas que tuvieran que ver con el sexo, y también para que no vuelva a hacerlo con otra joven.

“Sé que él sabe que no quería hacer nada sexual con él. He pensado en esto literalmente todos los días desde que sucedió. La decisión de compartirlo públicamente es aterrador porque sé que voy a tener mucha atención en eso, y sé que mucha de esa atención será odio, pero también, sé que es necesario compartir esta información con todo el mundo, por lo que tal vez podría salvar a alguien que podría estar en mi posición en el futuro”, finalizó.