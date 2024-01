¿El vestido de Jennifer Aniston en los Golden Globes oculta un significado en homenaje a la muerte de Matthew Perry, su amigo y actor de "Friends"?

ESTADOS UNIDOS.- La reciente aparición de Jennifer Aniston en los Golden Globes ha conmovido a sus fanáticos, marcando su primera presencia pública desde la trágica muerte de su amigo cercano y coprotagonista de "Friends", Matthew Perry. La actriz, conocida por su elegancia en la alfombra roja, optó por un vestido negro de Dolce & Gabbana que, aunque aparentemente sencillo, encierra un profundo significado.

El atuendo, un vestido ceñido de escote palabra de honor con una falda estilo 'mermaidcore', estaba adornado con intrincados patrones de pedrería en un diseño de escamas de sirena, dando un toque de elegancia a la simplicidad del negro. Este vestido ha desatado especulaciones entre los fans, quienes sugieren que su elección de vestuario fue un conmovedor tributo a Matthew Perry, quien falleció en octubre del año pasado. Además de notar “tristeza” en sus ojos.

La elección del color negro, a menudo asociado con el luto, ha llevado a sus seguidores a creer que Aniston aún está de duelo por la pérdida de su querido amigo. Además, la actriz no solo optó por el vestido negro, sino que también revivió el icónico corte de cabello 'Rachel', un recordatorio nostálgico de su tiempo en "Friends". Este corte, una mezcla de bob y shaggy con capas bien marcadas, no solo resalta la elegancia de Aniston, sino que también evoca la esencia de su personaje en la serie.

Aunque "The Morning Show" no recibió premios en esta ocasión, la emotividad y simbolismo de la elección de Aniston no pasaron desapercibidos. Se espera que, en los próximos premios Emmy, todo el elenco de "Friends" rinda un homenaje especial a Matthew Perry.