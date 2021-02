El triste 'secreto' que une a Giordana Guzmán con su prima Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- A escasos días de darse a conocer que Giordana Guzmán y Frida Sofía lanzarán una línea de joyería juntas, ahora la hija de Luis Enrique Guzmán confesó la razón más poderosa por la que se encuentra unida a la sucesora de Alejandra Guzmán.

Luego de que Frida Sofía revelara públicamente que había abortado el hijo que esperaba con Christian Estrada, por su parte Giordana dijo en entrevista para Ventaneando que ella también tomó esta decisión debido a que no deseaba compartir su vida con quien era el padre del bebé que esperaba.

“Yo soy súper, súper empática con Frida porque, no sé si debería decirlo, pero yo también tuve un aborto. Y es que yo andaba con un tipo que era muy malo y no me di cuenta hasta muy tarde y pensé ‘¿qué voy a hacer?’”, contó la nieta de Silvia Pinal.

Agradeciendo que en la Ciudad de México sea legal el aborto, Giordana agregó:

“Yo siento que mi vida hubiera estado atada a un hombre que es muy interesado. Entonces, yo viví mi vida pensando cómo puede ser posible que tenga que estar atada a este hombre y que también mi bebé tenga que sufrir con este hombre”.

Posteriormente, la también nieta de Enrique Guzmán aseguró que su mamá y su papá fueron los únicos que supieron de su aborto y la acompañaron en ese momento tan difícil.

“Ellos me acompañaron, todo pasó bien. Lo sufrí mucho porque te queda un vacío y eso es lo que la gente no entiende, el dolor. No importa el tipo, no importa el drama, el vacío que te queda porque sí te queda un vacío”, detalló.

Pese a esta decisión, Giordana Guzmán dijo que al igual que Frida Sofía, no descarta ser madre en un futuro. “Yo sí quiero tener hijos, pero quiero tener hijos con alguien que valga la pena tenerlos y ese hombre no valía la pena. Y el hombre de Frida no vale un centavo ese cabr&*. ¡Por Dios! ¿Quién quiere estar atada a un hombre que te va a hacer daño? Y a los bebés también les hace daño no tener padres buenos”.

Finalmente, Giordana se pronunció al respecto de las diferencias que existen entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

“Ella y yo éramos las hermanas porque nuestras mamás estuvieron embarazadas al mismo tiempo, entonces crecimos juntas como hermanas. Frida es mi sangre, mi alma entera, la amo, la adoro, la venero, y si tuviera que tomar un bando tomaría el de ella, pero mi tía también es mi adoración”.